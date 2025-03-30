RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

За период полномасштабной войны россияне потеряли 914 тысяч солдат, - ВСУ

Фото: Силы обороны наносят россиянам колоссальные потери на фронте (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 29 на 30 марта, армия России потеряла на фронте более 1500 солдат и 56 артиллерийских систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.03.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 914 000 (+1510) человек ликвидировано;
  • танков - 10 492 (+14) ед;
  • боевых бронированных машин - 21 816 (+20) ед;
  • артиллерийских систем - 25 507 (+56) ед;
  • РСЗО - 1347 (+2) ед;
  • средства ПВО - 1122 ед;
  • самолетов - 370 ед;
  • вертолетов - 335 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 31 345 (+111) ед;
  • крылатых ракет - 3121 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 42 528 (+130) ед;
  • специальной техники - 3787 ед.

Ситуация на фронте и удары РФ

По данным Института изучения войны (ISW), Силы обороны имели успех в Белгородской области и в районе Покровска. Однако россияне продвинулись вблизи Купянска и Торецка.

Эксперты не исключают, что Кремль готовит наступление как минимум на трех направлениях фронта для давления на Киев в мирных переговорах.

Ночью российские террористы массированно атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".

В Харькове вражеские БпЛА поразили военный госпиталь, есть погибшие и раненые.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине