За період повномасштабної війни росіяни втратили 914 тисяч солдатів, - ЗСУ
За останню добу з 29 на 30 березня, армія Росії втратила на фронті понад 1500 солдатів і 56 артилерійських систем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.03.25 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 914 000 (+1510) осіб ліквідовано;
- танків - 10 492 (+14) од.;
- бойових броньованих машин - 21 816 (+20) од.;
- артилерійських систем - 25 507 (+56) од.;
- РСЗВ - 1347 (+2) од.;
- засоби ППО - 1122 од.;
- літаків - 370 од.;
- гелікоптерів - 335 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 31 345 (+111) од.;
- крилатих ракет - 3121 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 42 528 (+130) од.;
- спеціальної техніки - 3787 од.
Ситуація на фронті та удари РФ
За даними Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони мали успіх у Бєлгородській області та в районі Покровська. Однак росіяни просунулися біля Куп'янська і Торецька.
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