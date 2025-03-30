За период полномасштабной войны россияне потеряли 914 тысяч солдат, - ВСУ

За последние сутки с 29 на 30 марта, армия России потеряла на фронте более 1500 солдат и 56 артиллерийских систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.03.25 ориентировочно составили:

Ситуация на фронте и удары РФ

По данным Института изучения войны (ISW), Силы обороны имели успех в Белгородской области и в районе Покровска. Однако россияне продвинулись вблизи Купянска и Торецка.

Эксперты не исключают, что Кремль готовит наступление как минимум на трех направлениях фронта для давления на Киев в мирных переговорах.

Ночью российские террористы массированно атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".

В Харькове вражеские БпЛА поразили военный госпиталь, есть погибшие и раненые.

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