За период полномасштабной войны россияне потеряли 914 тысяч солдат, - ВСУ
За последние сутки с 29 на 30 марта, армия России потеряла на фронте более 1500 солдат и 56 артиллерийских систем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.03.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 914 000 (+1510) человек ликвидировано;
- танков - 10 492 (+14) ед;
- боевых бронированных машин - 21 816 (+20) ед;
- артиллерийских систем - 25 507 (+56) ед;
- РСЗО - 1347 (+2) ед;
- средства ПВО - 1122 ед;
- самолетов - 370 ед;
- вертолетов - 335 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 31 345 (+111) ед;
- крылатых ракет - 3121 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 42 528 (+130) ед;
- специальной техники - 3787 ед.
Ситуация на фронте и удары РФ
По данным Института изучения войны (ISW), Силы обороны имели успех в Белгородской области и в районе Покровска. Однако россияне продвинулись вблизи Купянска и Торецка.
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