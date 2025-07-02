Пережили підрив Каховської ГЕС і переслідування: з окупації повернули групу підлітків

В Україну з тимчасово окупованих територій вдалось повернути ще одну групу підлітків.
Як повідомляє РБК-Україна, про це керівник Офісу президента Андрій Єрмак написав у Telegram.
Як повідомив Єрмак, в межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути ще одну групу підлітків, які перебували на тимчасово окупованій території.
Останні три роки вони жили під тиском - без доступу до української освіти, під загрозою мобілізації, обшуків, цькування за проукраїнську позицію.
Серед повернених - дівчина, якій погрожували розправою за відмову носити символіку РФ, хлопець, якого бабуся ховала вдома, щоб не віддати в російську школу, та дитина, що пережила підрив Каховської ГЕС і неодноразові допити на шляху додому. Наразі діти перебувають у безпеці.
"Дякую команді Save Ukraine та всім партнерам, які допомогли врятувати наших дітей. Виконуємо завдання Президента - повернути всіх українських дітей", - додав Єрмак.
За попередніми даними, з початку повномасштабної війни загарбники депортували в Росію з тимчасово окупованих територій 19 500 українських дітей. Підрахунки приблизні, реальна кількість викрадених дітей може бути більшою. Натомість додому вдалося повернути лише понад тисячу дітей.
При цьому нещодавно в рамках домовленостей про обміни полоненими, Кремль пропонував обмінювати українських дітей на російських військових.
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