Пережили подрыв Каховской ГЭС и преследования: из оккупации вернули группу подростков

В Украину с временно оккупированных территорий удалось вернуть еще одну группу подростков.
Как сообщает РБК-Украина, об этом руководитель Офиса президента Андрей Ермак написал в Telegram.
Как сообщил Ермак, в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA удалось вернуть еще одну группу подростков, которые находились на временно оккупированной территории.
Последние три года они жили под давлением - без доступа к украинскому образованию, под угрозой мобилизации, обысков, травли за проукраинскую позицию.
Среди возвращенных - девушка, которой угрожали расправой за отказ носить символику РФ, парень, которого бабушка прятала дома, чтобы не отдать в российскую школу, и ребенок, переживший подрыв Каховской ГЭС и неоднократные допросы на пути домой. Сейчас дети находятся в безопасности.
"Спасибо команде Save Ukraine и всем партнерам, которые помогли спасти наших детей. Выполняем задание Президента - вернуть всех украинских детей", - добавил Ермак.
По предварительным данным, с начала полномасштабной войны захватчики депортировали в Россию с временно оккупированных территорий 19 500 украинских детей. Подсчеты приблизительные, реальное количество похищенных детей может быть больше. Зато домой удалось вернуть только более тысячи детей.
При этом недавно в рамках договоренностей об обмене пленными, Кремль предлагал обменивать украинских детей на российских военных.
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