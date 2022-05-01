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Пережила две мировые войны. Под Харьковом оккупанты ударили по 112-летней школе

Фото: под Харьковом оккупанты ударили по 112-летней школе (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 1 мая российские оккупанты обстреляли два села в Харьковской области. В результате атаки повреждены 112-летняя школа, сельхозпредприятие и жилые дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генпрокурора.

"Утром 1 мая российские военные обстреляли села Уды и Барановка в Богодуховском районе. В результате обстрела в с. Уды повреждены два жилых дома и учебное заведение. В селе Барановка разрушениям подверглись хозяйственные помещения фермерского хозяйства", - говорится в сообщении.

Отмечено, что правоохранители уже открыли уголовное дело по данному факту.

При этом, как рассказал "Суспільному" глава Золочевской общины Виктор Коваленко, обстрел приграничных с Россией сел начался с 4:00 и продолжается сейчас.

"В Удах два прямых попадания в двухэтажную школу. Горит. Ей 112 лет, пережила обе мировые войны. Рядом столовая и несколько домов тоже уничтожены", - сказал он.

Фото: под Харьковом оккупанты ударили по 112-летней школе (t.me/prokuratura_kharkiv)

Напомним, российские оккупанты за минувшие сутки трижды обстреляли Харьков. Враг наносил удары из артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Добавим, жилой массив Салтовка в Харькове сейчас под массированными обстрелами российских оккупантов. Поэтому жителей северных и восточных районов города просят не выходить из укрытий в течение дня.

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