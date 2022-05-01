RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Пережила дві світові війни. Під Харковом окупанти вдарили по 112-річній школі

Фото: під Харковом окупанти вдарили по 112-річній школі (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 1 травня російські окупанти обстріляли два села у Харківській області. Внаслідок атаки пошкоджено 112-річну школу, сільгосппідприємство та житлові будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генпрокурора.

"Вранці 1 травня російські військові обстріляли села Уди та Баранівка у Богодухівському районі. Внаслідок обстрілу у с. Уди пошкоджено два житлових будинки та навчальний заклад. У селі Баранівка руйнувань зазнали господарські приміщення фермерського господарства", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що правоохоронці вже відкрили кримінальну справу за цим фактом.

При цьому, як розповів "Суспільному" голова Золочівської громади Віктор Коваленко, обстріл прикордонних із Росією сіл розпочався з 4:00 й триває зараз.

"В Удах два прямих влучення у двоповерхову школу. Горить. Їй 112 років, пережила обидві світові війни. Поряд їдальня та декілька будинків теж знищені", - сказав він.

Фото: під Харковом окупанти вдарили по 112-річній школі (t.me/prokuratura_kharkiv)

Нагадаємо, російські окупанти за минулу добу тричі обстріляли Харків. Ворог завдавав удари з артилерії та реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

Додамо, житловий масив Салтівка у Харкові зараз під масованими обстрілами російських окупантів. Тому жителів північних та східних районів міста просять не виходити з укриттів протягом дня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВійна Росії проти України