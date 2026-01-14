Перезавантаження Кабміну триває: хто отримає посади і хто під загрозою звільнення

Верховна Рада готується до голосування за призначення Михайла Федорова та Данила Наталухи - необхідна кількість голосів для ухвалення кадрових рішень уже має бути зібрана.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Перезавантаження Зеленського: чому Рада зірвала призначення в Кабмін і що відбувається в ОП".

За словами одного зі співрозмовників, на порядку денному стоїть питання призначення Федорова і Наталухи, тоді як кандидатура Дениса Шмигаля поки що не розглядається.

"Якщо не буде таких ситуацій, як учора, то голоси і за Федорова, і за Наталуху мають бути. Але наш основний ресурс - це "Слуга народу" плюс депутатські групи. Опозиція відмовилася голосувати за призначення", - зазначив співрозмовник.

Інше джерело підтверджує, що сьогодні нестачу голосів мають компенсувати і кадровий блок буде закрито, однак перестановки в уряді на цьому не завершаться.

Мін'юст очолить Маслов

Після вирішення питання з новим головою комітету правової політики, до якого можуть спеціально перевести одного з депутатів, буде закрито і кадрове питання в Міністерстві юстиції.

Його, за інформацією джерел, має очолити Денис Маслов.

Під загрозою - міністр освіти

У деякій перспективі можливі й інші зміни в Кабінеті міністрів. Зокрема, вже тривалий час залишається під питанням подальша робота міністра освіти Оксена Лісового.

За даними співрозмовників видання, ще півтора місяця тому рішення про його звільнення загалом було ухвалено, однак президент Володимир Зеленський не хотів створювати ще одну вакансію в уряді. Поки що знайти наступника Лісовому не вдалося.

Доля Кулеби залежить від НАБУ і САП

Також із часів резонансного "Міндічгейту" обговорюється можливе звільнення віцепрем’єра Олексія Кулеби. Джерела пов’язують його подальшу долю з активністю НАБУ і САП.

У разі звільнення Кулеби Міністерство розвитку громад і територій можуть знову переформатувати, виділивши інфраструктуру в окреме міністерство.

Хто очолить Мінцифру

Після призначення Михайла Федорова міністром оборони в Кабміні з’явиться вакансія міністра цифрової трансформації. За інформацією РБК-Україна, відомство очолить нинішній заступник Федорова Олександр Борняков - поки що в статусі виконувача обов’язків.