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Перезапуск ВККС: Рада разблокировала подписание закона

Автор: РБК-Украина

В Раде не смогли отменить решение, которое касалось принятия закона относительно работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС). За отмену соответсвующего постановления проголосовали лишь 17 нардепов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания.

Сегодня на внеочередное заседание украинского парламента вынесли проект постановления об отмене решения Верховной рады Украины о повторном принятии в целом с учетом предложений президента Украины закона о внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Как известно, подписание закона о перезапуске ВККС было заблокировано, пока проект постановления об отмене принятия закона не был рассмотрен в Раде.

Напомним, на внеочередном заседании в 14:00 зарегистрировались всего 99 народных депутатов.

Как сообщила РБК-Украина заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, на повестке дня нардепов будет отклонение нескольких постановлений, блокирующих судебную реформу.

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ВККСВерховная рада