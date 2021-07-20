Перезапуск ВККС: Рада разблокировала подписание закона

В Раде не смогли отменить решение, которое касалось принятия закона относительно работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС). За отмену соответсвующего постановления проголосовали лишь 17 нардепов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания.

Сегодня на внеочередное заседание украинского парламента вынесли проект постановления об отмене решения Верховной рады Украины о повторном принятии в целом с учетом предложений президента Украины закона о внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Как известно, подписание закона о перезапуске ВККС было заблокировано, пока проект постановления об отмене принятия закона не был рассмотрен в Раде.