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Началось внеочередное заседание Рады. Зарегистрировались лишь 99 нардепов

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Вторник 20 июля 2021 14:10
Началось внеочередное заседание Рады. Зарегистрировались лишь 99 нардепов Фото: на внеочередное заседание пришли лишь 99 нардепов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Верховной Раде в 14: 00 началось внеочередное заседание. В зале зарегистрировались лишь 99 нардепов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прямую трансляцию заседания.

Внеочередное заседание проводит заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук. Дмитрий Разумков в зале отсутствует.

"В зале зарегистрированы 99 народных депутатов. Внеочередное заседание Верховной рады Украины объявляю открытым", - сказал Стефанчук.

Ранее сообщалось, что сегодня депутаты планируют рассмотреть проекты постановлений об отмене решений о голосовании Верховной рады относительно судебной реформы.

Как сообщила РБК-Украина заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, на повестке дня нардепов будет отклонение нескольких постановлений, блокирующих судебную реформу.

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