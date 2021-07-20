ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Перезапуск ВККС: Рада разблокировала подписание закона

Новина українською →
Вторник 20 июля 2021 14:50
Перезапуск ВККС: Рада разблокировала подписание закона Фото: в Раде разблокировали перезапуск ВККС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Раде не смогли отменить решение, которое касалось принятия закона относительно работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС). За отмену соответсвующего постановления проголосовали лишь 17 нардепов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания.

Сегодня на внеочередное заседание украинского парламента вынесли проект постановления об отмене решения Верховной рады Украины о повторном принятии в целом с учетом предложений президента Украины закона о внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Как известно, подписание закона о перезапуске ВККС было заблокировано, пока проект постановления об отмене принятия закона не был рассмотрен в Раде.

Напомним, на внеочередном заседании в 14:00 зарегистрировались всего 99 народных депутатов.

Как сообщила РБК-Украина заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, на повестке дня нардепов будет отклонение нескольких постановлений, блокирующих судебную реформу.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВККС Верховная рада
NEWS
Напавшей на банк в Киеве грозит до 15 лет тюрьмы
Напавшей на банк в Киеве грозит до 15 лет тюрьмы
DAILY
Квартирный вопрос. Почему дорожает недвижимость и что будет с ценами до конца года
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Квартирный вопрос. Почему дорожает недвижимость и что будет с ценами до конца года