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Перезапуск ВККС: Рада розблокувала підписання закону

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Вівторок 20 липня 2021 14:50
Перезапуск ВККС: Рада розблокувала підписання закону Фото: у Раді розблокували перезапуск ВККС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Раді не змогли скасувати рішення, яке стосувалося прийняття закону щодо роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС). За скасування відповідної постанови проголосували лише 17 нардепів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання.

Сьогодні на позачергове засідання українського парламенту винесли проект постанови про скасування рішення Верховної Ради України про повторне прийняття в цілому з урахуванням пропозицій президента України Закону Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Як відомо, підписання закону про перезапуск ВККС було заблоковано, поки проект постанови про скасування прийняття закону не був розглянутий в Раді.

Нагадаємо, на позачерговому засіданні о 14:00 зареєструвалися всього 99 народних депутатів.

Як повідомила РБК-Україна заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, на порядку денному нардепів буде відхилення кількох постанов, що блокують судову реформу.

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