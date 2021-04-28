Перезапуск агрострахования в Украине. Как это будет происходить

Парламент поддержал в первом чтении законопроект №5104 о введении страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой. С окончательным принятием закона в государстве состоится перезапуск системы агрострахования.
Вводится новый вид договора - страхование сельскохозяйственной продукции с господдержкой. Речь идет о частичном бюджетное возмещение до 60% суммы страховых выплат.
Замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий рассказал, что сейчас в Украине страхование сельхозпродукции, урожаев или посевов не развито.
Указано, что в 2000-х существовал ряд программ господдержки по страхованию, но при форс-мажорах выплаты не осуществлялись, из-за чего доверие к страховщикам исчезло.
Окончательное принятие закона отменит страхование сельхозпродукции через Аграрный страховой пул - его создали в 2012-м, но сейчас он не работает.
Напомним, вчера Рада приняла соответствующий документ в ходе внеочередного заседания.
Как писало РБК-Украина, в конце февраля президент Владимир Зеленский подписал закон о снижении ставки НДС для аграриев с 20% до 14%.
Кроме того, Кабинет министров усилил помощь фермерским хозяйствам. Аграрии смогут получить субсидию в сумме 5000 гривен на гектар.