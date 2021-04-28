Перезапуск агрострахования в Украине. Как это будет происходить

Вводится новый вид договора - страхование сельскохозяйственной продукции с господдержкой. Речь идет о частичном бюджетное возмещение до 60% суммы страховых выплат.

Закон устанавливает базовые требования к договорам такого страхования. Среди обстоятельств, при которых планируют выплачивать страховку: вымерзания, буря, ливни, засуха, развитие болезней и вредителей, кражи.

Замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий рассказал, что сейчас в Украине страхование сельхозпродукции, урожаев или посевов не развито.

Указано, что в 2000-х существовал ряд программ господдержки по страхованию, но при форс-мажорах выплаты не осуществлялись, из-за чего доверие к страховщикам исчезло.

Окончательное принятие закона отменит страхование сельхозпродукции через Аграрный страховой пул - его создали в 2012-м, но сейчас он не работает.