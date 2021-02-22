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Зеленский одобрил снижение ставки НДС для аграриев с 20% до 14%

Новина українською → Киев, Понедельник 22 февраля 2021 22:53
Зеленский одобрил снижение ставки НДС для аграриев с 20% до 14% Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский подписал закон о снижении ставки НДС для аграриев с 20% до 14%. Документ предусматривает снижение ставки НДС для ряда сельскохозяйственной продукции.

Об этом сообщил Офис президента Украины.

Как пояснили в ОП, закон направлен на обеспечение поддержки сельскохозяйственного товаропроизводства в Украине, привлечение инвестиций и повышение конкурентоспособности украинского сельского хозяйства.

Закон вводит пониженную ставку НДС для такой сельскохозяйственной продукции:

  • крупный рогатый скот, живой;
  • свиньи живые;
  • пшеница;
  • рожь;
  • ячмень;
  • овес;
  • кукуруза;
  • соевые бобы;
  • семена льна;
  • семена рапса, семян подсолнечника;
  • семена и плоды прочих масличных культур;
  • сахарная свекла.

Реализация этого закона, как отмечают в ОП. должно уменьшить потери государственного бюджета и будет способствовать детенизации в сфере аграрного производства.

Напомним, парламент поддержал этот документ 17 декабря 2020 года. Законопроект поддержали 255 народных депутатов.

Кроме того, в прошлом году нардепы хотели обязать малых фермеров ежегодно платить 6 тысяч гривен за каждый гектар земли, независимо от дохода.

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