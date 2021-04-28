ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Перезапуск агрострахования в Украине. Как это будет происходить

Новина українською → Украина, Среда 28 апреля 2021 12:15
Перезапуск агрострахования в Украине. Как это будет происходить Фото: в Украине перезапустят систему страхования продукции аграриев (freepik)
Автор: Юлия Струк

Парламент поддержал в первом чтении законопроект №5104 о введении страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой. С окончательным принятием закона в государстве состоится перезапуск системы агрострахования.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".

Вводится новый вид договора - страхование сельскохозяйственной продукции с господдержкой. Речь идет о частичном бюджетное возмещение до 60% суммы страховых выплат.

Перезапуск агрострахования в Украине. Как это будет происходитьЗакон устанавливает базовые требования к договорам такого страхования. Среди обстоятельств, при которых планируют выплачивать страховку: вымерзания, буря, ливни, засуха, развитие болезней и вредителей, кражи.

Замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий рассказал, что сейчас в Украине страхование сельхозпродукции, урожаев или посевов не развито.

Указано, что в 2000-х существовал ряд программ господдержки по страхованию, но при форс-мажорах выплаты не осуществлялись, из-за чего доверие к страховщикам исчезло.

Окончательное принятие закона отменит страхование сельхозпродукции через Аграрный страховой пул - его создали в 2012-м, но сейчас он не работает.

Напомним, вчера Рада приняла соответствующий документ в ходе внеочередного заседания.

Как писало РБК-Украина, в конце февраля президент Владимир Зеленский подписал закон о снижении ставки НДС для аграриев с 20% до 14%.

Кроме того, Кабинет министров усилил помощь фермерским хозяйствам. Аграрии смогут получить субсидию в сумме 5000 гривен на гектар.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика аграрии страхование Верховная Рада
NEWS
Спецпропуска на транспорт в Киеве отменяют: названа дата
Спецпропуска на транспорт в Киеве отменяют: названа дата
DAILY
Галина Третьякова: Мы должны платить пенсионерам с оккупированного Донбасса
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Галина Третьякова: Мы должны платить пенсионерам с оккупированного Донбасса