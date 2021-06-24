ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Перезагрузка корпоративного управления: Кабмин скоро запустит комитет по назначению

Новина українською →
Украина, Четверг 24 июня 2021 17:16
Перезагрузка корпоративного управления: Кабмин скоро запустит комитет по назначению Фото: министр экономики Украины Алексей Любченко (facebook.com/TaxUkraine)
Автор: Юлия Струк

Первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко заявил, что Кабинет министров прилагает значительные усилия, чтобы перезапустить систему корпоративного управления государственными предприятиями. Он анонсировал запуск комитета по назначению.

Об этом сообщает правительственный портал.

По его словам, правительство движется в нескольких направлениях: тесное сотрудничество с парламентом по законодательству, возобновление работы Номинационного комитета, консультации с международными организациями.

"Говоря о реформе корпоративного сектора, мы говорим не только о крупных компаниях, а обо всем сектор государственных предприятий. Качественные изменения в функционировании государственного сектора экономики - приоритет для создания более эффективных, прибыльных и инвестиционно привлекательных государственных компаний", - отметил глава Минэкономики.

Любченко подчеркнул, что Кабинет министров рассматривает корпоративное управление как драйвер экономического роста и борьбы с коррупцией, в том числе за счет создания эффективного баланса между всеми участниками корпоративного управления.

Он обратил внимание на необходимость старта номинационного процесса.

"В ближайшее время будета запущена работа Комитета по назначению, ведь это является предпосылкой надлежащего формирования наблюдательных советов и запуска реформы корпоративного управления на уровне предприятий государственного сектора", - сказал министр.

По словам чиновника, среди крупнейших предприятий есть такие, которые уже остались без наблюдательных советов или руководителей, а есть предприятия, где такая ситуация произойдет в ближайшее время из-за истечения срока контрактов.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что КМУ инициирует перезапуск корпоративной реформы. Уже начался диалог с международными партнерами.

Как писало РБК-Украина, в июле 2020 года стало известно, что правительство продолжит реформу корпоративного управления. Оно планировало заняться подготовкой и приведением 15 крупнейших государственных предприятий в соответствие со стандартами Организации экономического сотрудничества и развития.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины корпоратизация
NEWS
Зеленский подписал санкции против российских банков
Зеленский подписал санкции против российских банков
DAILY
Конкурсный тупик. Почему в Украине не могут выбрать руководство САП, ГБР и БЭБ
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Конкурсный тупик. Почему в Украине не могут выбрать руководство САП, ГБР и БЭБ