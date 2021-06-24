Перезагрузка корпоративного управления: Кабмин скоро запустит комитет по назначению

Первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко заявил, что Кабинет министров прилагает значительные усилия, чтобы перезапустить систему корпоративного управления государственными предприятиями. Он анонсировал запуск комитета по назначению.

По его словам, правительство движется в нескольких направлениях: тесное сотрудничество с парламентом по законодательству, возобновление работы Номинационного комитета, консультации с международными организациями.

"Говоря о реформе корпоративного сектора, мы говорим не только о крупных компаниях, а обо всем сектор государственных предприятий. Качественные изменения в функционировании государственного сектора экономики - приоритет для создания более эффективных, прибыльных и инвестиционно привлекательных государственных компаний", - отметил глава Минэкономики.

Любченко подчеркнул, что Кабинет министров рассматривает корпоративное управление как драйвер экономического роста и борьбы с коррупцией, в том числе за счет создания эффективного баланса между всеми участниками корпоративного управления.

Он обратил внимание на необходимость старта номинационного процесса.

"В ближайшее время будета запущена работа Комитета по назначению, ведь это является предпосылкой надлежащего формирования наблюдательных советов и запуска реформы корпоративного управления на уровне предприятий государственного сектора", - сказал министр.

По словам чиновника, среди крупнейших предприятий есть такие, которые уже остались без наблюдательных советов или руководителей, а есть предприятия, где такая ситуация произойдет в ближайшее время из-за истечения срока контрактов.