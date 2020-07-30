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В Украине продлят реформу корпоративного управления

Киев, Четверг 30 июля 2020 20:06
В Украине продлят реформу корпоративного управления
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

К стандартам ОЭСР должны привести 15 крупнейших госпредприятий

Правительство Украины продлит реформу корпоративного управления. Сейчас готовится подготовка и приведение 15 крупнейших государственных предприятий к стандартам ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития).

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба Кабмина.

По словам премьера, правительство заинтересовано в успешном завершении реформы по улучшению управления предприятиями экономического госсектора.

"Мы делали, и будем делать все шаги по отношению к продолжению тех успехов, которые уже достигнуты в реализации этой реформы. От правительства, от президента и от профильных министров есть желание продолжать эту реформ", - отметил Шмыгаль.

Кроме этого он заявил, что у правительства нет полномочий отменить закон Верховной рады, которым ограничены на период карантина заработные платы членов наблюдательных советов госпредприятий до 10 минимальных заработных плат.

"У правительства нет возможности прекратить карантин, ведь происходит рост количества заболеваний и развертывания эпидемии", - сказал Шмыгаль.

Ранее РБК-Украина писало, что государственный концерн "Укроборонпром" планируют ликвидировать.

Также сообщалось, что Кабмин внесет в Раду законопроект о реформе нотариата в начале осени.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныреформыДенис Шмыгаль
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