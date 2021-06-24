ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Перезавантаження корпоративного управління: Кабмін скоро запустить комітет з призначення

Новость на русском →
Україна, Четвер 24 червня 2021 17:16
Перезавантаження корпоративного управління: Кабмін скоро запустить комітет з призначення Фото: міністр економіки України Олексій Любченко (facebook.com/TaxUkraine)
Автор: Юлія Струк

Перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки Олексій Любченко заявив, що Кабінет міністрів докладає значних зусиль, щоб перезапустити систему корпоративного управління державними підприємствами. Він анонсував запуск комітету з призначення.

Про це повідомляє урядовий портал.

За його словами, уряд рухається у кількох напрямках: тісна співпраця з парламентом щодо законодавства, відновлення роботи Номінаційного комітету, консультації з міжнародними організаціями.

"Говорячи про реформу корпоративного сектору, ми говоримо не лише про великі компанії, а про весь сектор державних підприємств. Якісні зміни у функціонуванні державного сектору економіки - пріоритет для створення більш ефективних, прибуткових та інвестиційно привабливих державних компаній", - зазначив глава Мінекономіки.

Любченко підкреслив, що Кабінет міністрів розглядає корпоративне управління як драйвер економічного зростання та боротьби з корупцією, у тому числі за рахунок створення ефективного балансу між усіма учасниками корпоративного управління.

Він звернув увагу на необхідність старту номінаційного процесу.

"Найближчим часом буде запущено роботу Комітету з призначення, адже це є передумовою належного формування наглядових рад та запуску реформи корпоративного управління на рівні підприємств державного сектору", - сказав міністр.

За словами урядовця, серед найбільших підприємств є такі, які вже залишились без наглядових рад чи керівників, а є підприємства, де така ситуація станеться найближчим часом через закінчення строку контрактів.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що КМУ ініціює перезапуск корпоративної реформи. Вже почався діалог з міжнародними партнерами.

Як писало РБК-Україна, у липні 2020 року стало відомо, що уряд продовжить реформу корпоративного управління. Він планував зайнятися підготовкою та приведенням 15 найбільших державних підприємств до стандартів Організації економічного співробітництва і розвитку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України корпоратизация
NEWS
Зеленський підписав санкції проти російських банків
Зеленський підписав санкції проти російських банків
DAILY
Конкурсний тупик. Чому в Україні не можуть обрати керівництво САП, ДБР та БЕБ
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Конкурсний тупик. Чому в Україні не можуть обрати керівництво САП, ДБР та БЕБ