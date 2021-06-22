Кабмин инициирует перезапуск корпоративной реформы, - Шмыгаль

"Корпоративная реформа - очень важна для тех компаний, которые не могут быть приватизированы и остаются в собственности государства. В некоторых компаниях реформа привела к положительным результатам, а в некоторых пока еще нет. Поэтому это является приоритетом, и мы будем продолжать реформу корпоративного управления", - заявил он на онлайн-мероприятии "Инвестиционный климат в постпандемичной Украине".

По его словам, правительство начало диалог о фактическом перезапуске реформы, который проходит в сотрудничестве с международными партнерами.

Отметим, одним из ударов по корпоративной реформе стало скандальное назначение Юрия Витренко новым главой правления НАК "Нафтогаз Украины", поскольку оно стало возможным только после решения правительства отстранить наблюдательный совет ради кадрового вопроса.