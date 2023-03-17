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Перейшли до погроз. У РФ назвали актом агресії ордер на арешт Путіна

Фото: голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін (flickr.com sf_press)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 17 березня, після видачі МКС ордену на арешт російського диктатора Володимира Путіна в РФ заявили, що це акт агресії проти їх країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Держдуми Росії В'ячеслава Володіна.

За словами голови Держдуми РФ, ордер на арешт Путіна стосується не тільки президента Росії, а й країни загалом.

"Будь-які нападки на президента РФ розцінюємо як агресію проти нашої країни.", - заявив Володін.

Він також сказав, що Вашингтон та Брюссель вичерпали всі можливості санкцій та недружніх дій.

"Дурість, що пролунала з Гааги, говорить про одне: у Заходу істерика.
Папірці інопланетного гаазького суду на Росію не поширюються...Зламати громадян Російської Федерації та зруйнувати економіку нашої країни їм не вдалося... Є Путін - є Росія", - наголосив російський чиновник.

Нагадаємо, сьогодні суд Гааги видав ордер на арешт Путіна.

Росія відразу відреагувала на рішення МКС.

Генеральний прокурор України Андрій Костін пояснив, що дає ордер Гааги на арешт Путіна.

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