У Києві перейменували бульвар Дружби народів та понад 30 вулиць
Столична влада перейменувала ще 32 вулиці у Києві, назви яких пов'язані з Росією чи радянським минулим. Зокрема, дерусифікували і бульвар Дружби народів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міськраду.
У Києві з серпня перейменували вже 237 міських об’єктів. На сьогоднішньому засіданні перейменували бульвар Дружби народів на бульвар імені фундатора української армії Миколи Міхновського.
Крім того, у столиці дерусифікували
у Голосіївському районі:
- вулицю Холмогорську – на вулицю Володимира Самійленка;
- провулок Василя Жуковського – на провулок Леопольда Ященка;
- вулицю Маршала Говорова – на вулицю Генерала Момота;
у Дарницькому районі:
- провулок Енгельса – на провулок Богдана-Ігоря Антонича;
- провулок Тургенєва – на провулок Олександра Барвінського;
- вулицю Енгельса – на вулицю Опанаса Сластіона;
у Деснянському районі:
- вулицю Кутузова – на вулицю Івана Кожедуба;
- вулицю Суворова – на вулицю Сергія Котенка;
- вулицю Академіка Курчатова – на вулицю Ореста Левицького;
у Печерському районі:
- вулицю Миколи Раєвського – на вулицю Павла Загребельного;
- бульвар Дружби Народів – на бульвар Миколи Міхновського;
у Подільському районі:
- провулок Одоєвського – на провулок Олександра Воїнова;
- вулицю Достоєвського – на вулицю Енді Воргола;
- вулицю Орську – на вулицю Василя Мови;
у Святошинському районі:
- вулицю Пришвіна – на вулицю Івана Труша;
- вулицю Михайла Свєтлова – на вулицю Олександра Дорошкевича;
- вулицю Василя Алексухіна – на вулицю Степана Чобану;
- вулицю Генерала Авдєєнка – на вулицю Геннадія Матуляка;
- вулицю Генерала Потапова – на вулицю Василя Доманицького;
- вулицю Яснополянську – на вулицю Клима Чурюмова;
- вулицю Сім’ї Сосніних – на вулицю Івана Дзюби;
у Солом’янському районі:
- вулицю Уляни Громової – на вулицю Катерини Ступницької;
- вулицю Юліуса Фучика – на вулицю Карела Чапека;
- вулицю Зої Космодем’янської – на вулицю Софії Галечко;
- вулицю Металістів – на вулицю Михайла Брайчевського;
- вулицю Качалова – на вулицю Володимира Качали;
у Шевченківському районі:
- вулицю Тешебаєва – на вулицю Олександра Бринжали;
- вулицю Толбухіна – на вулицю Василя Данилевича;
- провулок Криловського – на провулок Архітектора Івана Зарудного;
- провулок Толбухіна – на провулок Михайла Ялового;
- вулицю Академіка Грекова – на вулицю Родини Глаголєвих;
- вулицю Кирпоноса – на вулицю Всеволода Петріва.
Нагадаємо, раніше у Києві перейменували 11 об'єктів, тому у столиці з'явилися вулиці Катерини Гандзюк та Пантелеймона Куліша.
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