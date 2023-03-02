Переименование улиц в Киеве: дерусифицировали еще четыре названия

В Киеве переименовали еще три улицы и переулок, названия которых связаны с Российской Федерацией и ее сателлитами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Киевской городской государственной администрации.

"Этот процесс не может происходить без учета общественного мнения, поэтому городские власти предварительно собрали предложения, а затем провели рейтинговое электронное голосование по переименованиям городских объектов. Жители сделали свой выбор, и на основе этих результатов депутатский корпус Киевского городского совета принимает решения. Совместно мы избавляемся от названий улиц, переулков, спуска, проспектов и площадей, которые нам принудительно навязала советская власть", - сообщил секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко.

Напомним, что 9 февраля депутаты Киевсовета переименовали еще 31 улицу, переулок, проспект и бульвар, названия которых связаны с Россией или советским прошлым.

Ранее сообщалось, что в декабре прошлого года в Киеве переименовали бульвар Дружбы народов и более 30 улиц.

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