ua ru
Чт, 02 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Переименование улиц в Киеве: дерусифицировали еще четыре названия

Новина українською →
Киев, Четверг 02 марта 2023 18:40
Переименование улиц в Киеве: дерусифицировали еще четыре названия Фото: в Киеве прошли очередные переименования улиц (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Киеве переименовали еще три улицы и переулок, названия которых связаны с Российской Федерацией и ее сателлитами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Киевской городской государственной администрации.

За соответствующие решения проголосовало большинство депутатов Киевского городского совета.

Соломенский район:

  • Улица Генерала Тупикова - улица Андрея Мельника.

Шевченковский район:

  • Улица Тургеневская - улица Александра Конисского;
  • Переулок Герцена - переулок Бабий Яр.

Оболонский район:

  • Улица Алябьева - улица Гулаков-Артемовских.

"Этот процесс не может происходить без учета общественного мнения, поэтому городские власти предварительно собрали предложения, а затем провели рейтинговое электронное голосование по переименованиям городских объектов. Жители сделали свой выбор, и на основе этих результатов депутатский корпус Киевского городского совета принимает решения. Совместно мы избавляемся от названий улиц, переулков, спуска, проспектов и площадей, которые нам принудительно навязала советская власть", - сообщил секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко.

Напомним, что 9 февраля депутаты Киевсовета переименовали еще 31 улицу, переулок, проспект и бульвар, названия которых связаны с Россией или советским прошлым.

Ранее сообщалось, что в декабре прошлого года в Киеве переименовали бульвар Дружбы народов и более 30 улиц.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Война в Украине
NEWS
ВСУ отразили 170 атак окупантов: в Генштабе назвали основные направления
ВСУ отразили 170 атак окупантов: в Генштабе назвали основные направления
DAILY
Русский хаос в Кишиневе. Что происходит в Молдове и есть ли угроза Украине
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Русский хаос в Кишиневе. Что происходит в Молдове и есть ли угроза Украине