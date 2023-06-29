Переїзд ПВК "Вагнера" до Білорусі не сприяє стабільності країни, - Держдеп США

"Як я говорив раніше, рішення запросити ПВК "Вагнера" до Білорусі стало ще одним знаком, що режим Лукашенка віддає пріоритет інтересам Володимира Путіна перед інтересами свого народу. Присутність "Вагнера" ніколи не сприяла стабільності, де б вони не були", - заявив речник Держдепартаменту США.

Міллер також зазначив, що Сполучені Штати продовжуватимуть закликати країни не запрошувати до себе бойовиків ПВК "Вагнера".

За його словами, Вашингтон не має інформації про те, де знаходяться засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин та інші керівники компанії.

Переїзд бойовиків ПВК "Вагнера" до Білорусі

Бунт ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина завершився домовленостями з Олександром Лукашенком про перехід бойовиків до польових таборів у Білорусі. За даними ЗМІ, Росія може використовувати бойовиків ПВК "Вагнера" у Білорусі для диверсійних місій.

Низка країн НАТО закликала до посилення східного флангу Альянсу. У Литві та Латвії заявили про те, що оборона країн Балтії потребує зміцнення і що передислокацію "вагнерівців" до Білорусі НАТО необхідно оцінювати з погляду безпеки.

Польща також наводила свою армію у підвищену боєздатність при перевороті Пригожина. Президент Анджей Дуда заявив, що передислокація "вагнерівців" до Білорусі є дуже негативним сигналом для Польщі та інших країн НАТО.