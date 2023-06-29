RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Переезд ЧВК "Вагнера" в Беларусь не способствует стабильности страны, - Госдеп США

Фото: переезд ЧВК "Вагнера" в Беларусь не способствует стабильности страны (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Передислокация боевиков ЧВК "Вагнера" в полевые лагеря на территории Беларуси не будет способствовать стабильности страны.

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэттью Миллер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг.

"Как я говорил раньше, решение пригласить ЧВК "Вагнера" в Беларусь стало еще одним знаком, что режим Лукашенко отдает приоритет интересам Владимира Путина перед интересами своего народа. Присутствие "Вагнера" никогда не способствовало стабильности, где бы они ни были", - заявил спикер Госдепартамента США.

Миллер также отметил, что Соединенные Штаты продолжат призывать страны не приглашать к себе боевиков ЧВК "Вагнера".

По его словам, Вашингтон не располагает информацией о том, где находятся основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин и другие руководители компании.

Переезд боевиков ЧВК "Вагнера" в Беларусь

Бунт ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина завершился договоренностями с Александром Лукашенко о переходе боевиков в полевые лагеря в Беларуси. По данным СМИ, Россия может использовать боевиков ЧВК "Вагнера" в Беларуси для диверсионных миссий.

Ряд стран НАТО призвали к усилению восточного фланга Североатлантического союза. В Литве и Латвии заявили о том, что оборона стран Балтии нуждается в укреплении и что передислокацию "вагнеровцев" в Беларусь НАТО необходимо оценивать с точки зрения безопасности.

Польша также приводила свою армию в повышенную боеспособность при перевороте Пригожина. Президент Анджей Дуда заявил, что передислокация "вагнеровцев" в Беларусь является очень отрицательным сигналом для Польши и других стран НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧВК ВагнераСоединенные Штаты АмерикиВторжение России в УкраинуБеларусь