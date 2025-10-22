"Переїхали, бо думали, що в селі спокійніше": що відомо про загиблих у Київській області

У ніч на 22 жовтня російські війська завдали удару по Київській області. Внаслідок атаки у Погребах Броварського району загинула молода жінка Антоніна, 1987 року народження, її шестимісячна донька та 12-річна племінниця.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на "Радіо Свобода" та сільського голову у Зазимській сільській раді Віталія Крупенко.