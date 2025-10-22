"Переехали, думая, что в селе спокойнее": что известно о погибших в Киевской области

Фото: В Киевской области в результате российского удара погибла женщина и двое детей (Getty Images)

В ночь на 22 октября российские войска нанесли удар по Киевской области. В результате атаки в Погребах Броварского района погибла молодая женщина Антонина, 1987 года рождения, ее шестимесячная дочь и 12-летняя племянница.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода" и сельского голову в Зазимском сельском совете Виталия Крупенко.