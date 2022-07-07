В Переяславе демонтировали памятник одному из главных мифов российской пропаганды

В городе Переяслав снесли монумент празднования 300-летия "воссоединения" Украины с Россией. Памятник демонтирован по решению громады и органа местного самоуправления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Киевской ОГА в Facebook .

"Буча, Ирпень, Бородянка, Гостомель, Мощун и другие населенные пункты Украины, где российская армия совершала зверства против человечности, в очередной раз доказали, что о "воссоединении" или "дружбе" с рашистами речь идти не может", - отметил он.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", выступают за демонтаж памятников, которые связаны с Россией, 71% украинцев. Более 65% поддерживают переименование улиц в Украине, содержащих российские или советские названия.

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