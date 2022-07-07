У Переяславі демонтували пам'ятник одному з головних міфів російської пропаганди

У місті Переяслав знесли монумент відзначення 300-річчя "возз’єднання" України з Росією. Пам’ятник демонтовано за рішенням громади та органу місцевого самоврядування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської ОДА у Facebook .

"Буча, Ірпінь, Бородянка, Гостомель, Мощун та інші населені пункти України, де російська армія чинила звірства проти людяності, вкотре довели, що про "возз’єднання" чи "дружбу" з рашистами мова йти не може", - зазначив він.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", виступають за демонтаж пам’ятників, які пов’язані з Росією, 71% українців. Понад 65% підтримують перейменування вулиць в Україні, що містять російські або ж радянські назви.

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