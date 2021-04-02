Перевыпускали SIM-карты: банда обманула граждан на 10 млн гривен

"Трое мужчин в возрасте 32-36 лет покупали на хакерских форумах в DarkNet базы данных клиентов операторов мобильной связи и банковских учреждений. Имеющиеся данные позволяли фигурантам осуществлять перевыпуск SIM-карт и получить доступ к онлайн-банкинга пострадавших. Деньги граждан злоумышленники выводили на счета подставных лиц", - говорится в сообщении.

Кроме того, персональная данные граждан злоумышленники также использовали для оформления онлайн-кредитов.

От действий злоумышленников пострадали более двухсот граждан. Сумма убытков может достигать 10 миллионов гривен.

Правоохранители уже провели 21 обыск по месту жительства фигурантов в Днепропетровской и Полтавской областях, а также в Киеве. На исследование направили изъятую компьютерную технику.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Мошенничество". Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией.