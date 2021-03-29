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Взлом банков в 11 странах мира: украинскому хакеру сообщили о подозрении

Новина українською → Украина, Понедельник 29 марта 2021 13:39
Взлом банков в 11 странах мира: украинскому хакеру сообщили о подозрении Фото: ущерб от действий хакера оценивается в десятки миллионов долларов (freepik.com)
Автор: Игорь Литвиненко

Украинскому хакеру, который разработал один из крупнейших в мире фишинговых сервисов для атак на банки, сообщили о подозрении. В результате атак хакера пострадали банки 11 стран мира.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Хакер был разоблачен работниками украинской киберполиции совместно с правоохранителями США и Австралии в феврале этого года. Им оказался 39-летний житель Тернопольской области. Ущерб от действий хакера оценивается в десятки миллионов долларов. Свои атаки он совершал на банки и почтовые отделения в странах Европы и Австралии.

"Админпанель позволяла контролировать учетные записи пользователей, которые зарегистрировались на скомпрометированных ресурсах и вводили свои платежные данные. В дальнейшем эти данные использовали хакерские группировки в собственных целях", - сообщили в полиции.

По результатам компьютерно-технических экспертиз обнаружены сотни различных вредных программных продуктов, которые хакер продавал в собственном интернет-магазине в Darknet.

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 2. ст. 361-1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее РБК-Украина писало, что в Одессе разоблачили хакера, который взламывал аккаунты и воровал чужие пароли. В его базе было 15 млн паролей пользователей.

Также сообщалось, что в феврале в Киеве разоблачили хакерскую группу, которая совершала кибератаки на европейские и американские компании.

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