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Перевипускали SIM-карти: банда ошукала громадян на 10 млн гривень

Автор: РБК-Україна

Злочинне угруповання перевипускало SIM-карти для доступу до онлайн-банкінгу громадян. Таким чином, зловмисники ошукали людей, попередньо, на 10 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.

"Троє чоловіків у віці 32-36 років купували на хакерських форумах в DarkNet бази даних клієнтів операторів мобільного зв'язку та банківських установ. Наявні дані дозволяли фігурантам здійснювати перевипуск SIM-карт і отримати доступ до онлайн-банкінгу постраждалих. Гроші громадян зловмисники виводили на рахунки підставних осіб", - йдеться в повідомленні.

Крім того, персональна дані громадян зловмисники також використовували для оформлення онлайн-кредитів.

Від дій зловмисників постраждали понад двісті громадян. Сума збитків може досягати 10 мільйонів гривень.

Правоохоронці вже провели 21 обшук за місцем проживання фігурантів у Дніпропетровській і Полтавській областях, а також в Києві. На дослідження направили вилучену комп'ютерну техніку.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Шахрайство". Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією.

Нагадаємо, раніше українському хакеру, який розробив один з найбільших у світі фішингових сервісів для атак на банки, повідомили про підозру. В результаті атак хакера постраждали банки 11 країн світу.

Крім того, в Одесі викрили хакера, який зламував акаунти і крав чужі паролі. У його базі було 15 млн паролів користувачів.

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