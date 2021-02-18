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Перевозили кокаин в игрушках: в Киеве накрыли доставку наркотиков из Львова

Автор: Роман Тверденко

В Киеве задержали организатора поставок наркотиков в особо крупных размерах. Из Львова их перевозили под прикрытием детских игрушек.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, житель Львова, являющийся бывшим сотрудником правоохранительных органов, организовал схему сбыта кокаина путем отправки в Киев оптовых партий наркотиков частными службами такси. А сами наркотики прятали в детские игрушки.

Гражданина задержали организатора поставок во время очередной перевозки кокаина. В ходе обыска нашли у него килограмм кокаина, который оценивается в 4 миллиона гривен, электронные весы, пакеты для фасовки.

Подозреваемому сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Также следствие расследует причастность других лиц к схеме.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области группировка жителей города Вознесенск организовала снабжение и сбыт наркотиков в исправительную колонию. К сбыту причастны как заключенные, так и те, кто были на свободе.

Как писало РБК-Украина, в Житомирской области за торговлю наркотиками задержали военнослужащего. Ему грозит до десяти лет за решеткой с конфискацией имущества.

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