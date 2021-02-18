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Перевозили кокаїн у іграшках: у Києві накрили доставку наркотиків зі Львова

Автор: Роман Тверденко

У Києві затримали організатора поставок наркотиків в особливо великих розмірах. Зі Львова їх перевозили під прикриттям дитячих іграшок.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, мешканець Львова, який є колишнім працівником правоохоронних органів, організував схему збуту кокаїну шляхом відправлення в Київ оптових партій наркотиків приватними службами таксі. А самі наркотики ховали в дитячі іграшки.

Громадянина затримали організатора поставок під час чергової перевезення кокаїну. В ході обшуку знайшли у нього кілограм кокаїну, який оцінюється в 4 мільйони гривень, електронні ваги, пакети для фасування.

Підозрюваному повідомили про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Також слідство розслідує причетність інших осіб до схеми.

Раніше повідомлялося, що в Миколаївській області угруповання жителів міста Вознесенськ організувала постачання і збут наркотиків у виправну колонію. До збуту причетні як ув'язнені, так і ті, хто були на волі.

Як повідомляло РБК-Україна, в Житомирській області за торгівлю наркотиками затримали військовослужбовця. Йому загрожує до десяти років за ґратами з конфіскацією майна.

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