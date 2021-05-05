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После переворота в Мьянме запретили спутниковые тарелки

Автор: РБК-Украина

После государственного переворота в Мьянме военная хунта запретила спутниковые тарелки и спутниковое ТВ. За нарушение запрета грозит год тюрьмы и штраф около 320 долларов.

Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что государственное телевидение MRTV выпустило объявление о том, что теперь спутниковое ТВ в Мьянме вне закона. Владельцам спутниковых тарелок грозит лишение свободы сроком на год и штраф в размере 320 долларов.

"Незаконные средства массовой информации передают новости, которые подрывают национальную безопасность, верховенство закона и общественный порядок, и поощряют тех, кто совершает измену", - говорится в сообщении.

Отметим, после переворота в Мьянме 1 февраля 2021 года власти отключили доступ к мобильному интернету, чтобы подавить протесты против хунты.

Напомним, на сегодня число погибших на протестах в Мьянме с февраля оценивается в более 760 человек. Но хунта оспаривает эти данные.

Военный переворот в Мьянме произошел после президентских выборов. Военные не признали власть и захватили правительство. После этого в стране начались протесты, которые сопровождаются массовыми жертвами.

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