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Военные вновь открыли огонь по протестующим в Мьянме, в стране отключен интернет

Новина українською → Пятница 02 апреля 2021 17:36
Военные вновь открыли огонь по протестующим в Мьянме, в стране отключен интернет Фото: протесты в Мьянме (GettyImages)
Автор: Инна Собора

На протестах в Мьянме 2 апреля продолжилось насилие. Кроме того, военные отключили интернет.

Об этом сообщает Reuters.

Так, силы безопасности открыли огонь по учасниках митинга возле города Мандалай. В результате четыре человека были ранены, двое из них - в критическом состоянии.

В городе Таму на границе с Индией полицейский, поддерживавший демократическое движение, был убит в столкновении с силами безопасности.

Сообщается, что власти приказали интернет-провайдерам сократить беспроводную широкополосную связь, лишив доступа большинство клиентов. Таким образом значительная часть страны осталась без интернета.

В ответ продемократические группы делились радиочастотами, автономными приложениями, которые работают без подключения к Интернету, и советами по использованию SMS-сообщений в качестве альтернативы службам передачи данных для общения.

Как известно, 1 февраля после выборов в Мьянме военные захватили власть и арестовали президента. Они устроили переворот, из-за которого на улицах начались протесты.

Напомним, в ходе протестов в субботу 27 марта силы безопасности Мьянмы убили 114 человек. Это "самый кровавый день насилия" со времен начала военного переворота.

РБК-Украина писало, с начала протестов в Мьянме погибли по меньшей мере 43 ребенка.

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