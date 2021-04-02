Военные вновь открыли огонь по протестующим в Мьянме, в стране отключен интернет
На протестах в Мьянме 2 апреля продолжилось насилие. Кроме того, военные отключили интернет.
Об этом сообщает Reuters.
Так, силы безопасности открыли огонь по учасниках митинга возле города Мандалай. В результате четыре человека были ранены, двое из них - в критическом состоянии.
В городе Таму на границе с Индией полицейский, поддерживавший демократическое движение, был убит в столкновении с силами безопасности.
Сообщается, что власти приказали интернет-провайдерам сократить беспроводную широкополосную связь, лишив доступа большинство клиентов. Таким образом значительная часть страны осталась без интернета.
В ответ продемократические группы делились радиочастотами, автономными приложениями, которые работают без подключения к Интернету, и советами по использованию SMS-сообщений в качестве альтернативы службам передачи данных для общения.
Как известно, 1 февраля после выборов в Мьянме военные захватили власть и арестовали президента. Они устроили переворот, из-за которого на улицах начались протесты.
Напомним, в ходе протестов в субботу 27 марта силы безопасности Мьянмы убили 114 человек. Это "самый кровавый день насилия" со времен начала военного переворота.
РБК-Украина писало, с начала протестов в Мьянме погибли по меньшей мере 43 ребенка.