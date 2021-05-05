Після перевороту в М'янмі заборонили супутникові тарілки

Після державного перевороту в М'янмі військова хунта заборонила супутникові тарілки і супутникове ТБ. За порушення заборони загрожує рік в'язниці і штраф близько 320 доларів.
Про це пише Reuters.
Повідомляється, що державне телебачення MRTV випустило оголошення про те, що тепер супутникове ТБ в М'янмі поза законом. Власникам супутникових тарілок загрожує позбавлення волі строком на рік і штраф у розмірі 320 доларів.
"Незаконні засоби масової інформації передають новини, які підривають національну безпеку, верховенство закону і громадський порядок, і заохочують тих, хто здійснює зраду", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, після перевороту в М'янмі 1 лютого 2021 року влада відключила доступ до мобільного інтернету, щоб придушити протести проти хунти.
Нагадаємо, на сьогодні кількість загиблих на протестах у М'янмі з лютого оцінюється в понад 760 осіб. Але хунта оскаржує ці дані.
Військовий переворот в М'янмі стався після президентських виборів. Військові не визнали владу і захопили уряд. Після цього в країні почалися протести, які супроводжуються масовими жертвами.