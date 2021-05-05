Після перевороту в М'янмі заборонили супутникові тарілки

Після державного перевороту в М'янмі військова хунта заборонила супутникові тарілки і супутникове ТБ. За порушення заборони загрожує рік в'язниці і штраф близько 320 доларів.

Про це пише Reuters.

Повідомляється, що державне телебачення MRTV випустило оголошення про те, що тепер супутникове ТБ в М'янмі поза законом. Власникам супутникових тарілок загрожує позбавлення волі строком на рік і штраф у розмірі 320 доларів. "Незаконні засоби масової інформації передають новини, які підривають національну безпеку, верховенство закону і громадський порядок, і заохочують тих, хто здійснює зраду", - йдеться в повідомленні.