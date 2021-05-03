В Мьянме усилились протесты: погибло еще 8 протестующих
В Мьянме усилились протесты в результате военного переворота. В результате погибло еще 8 человек.
Об этом сообщает Reuters.
Известно, что силы безопасности Мьянмы открыли огонь по некоторым из крупнейших протестов против военного правления за последние дни.
В результате три человека были убиты в центральном городе Ветлет, еще двое были убиты в разных городах в штате Шан на северо-востоке, один человек был также убит в северном нефритовом городе Хпакант.
Рано утром в воскресенье в Янгоне сообщили о взрыве возле полицейских казарм. Сообщается, что горели машины, но не сообщается ни о каких жертвах.
Позже в городе прогремели еще два взрыва, один из которых - возле дома чиновника администрации, в результате чего был ранен один человек. Еще один взрыв прогремел возле дома известного бизнесмена.
Государственная телекомпания в своем вечернем выпуске новостей сообщила о том, что прогремело не меньше 11 взрывов за предыдущие 36 часов. Там утверждают, что протестанты "закладывают самодельные бомбы в правительственные здания и на дорогах общего пользования".
Группа сторонников Ассоциации помощи политическим заключенным заявляет, что с начала переворота силы безопасности убили в Мьянме не менее 759 протестующих.
Напомним, военный переворот в Мьянме начался после президентских выборов. Военные не признали власть и захватили правительство. После этого в Мьянме и начались массовые протесты, которые военные пытаются остановить любыми способами. В результате гибнут люди.
Ранее сообщалось, что жители Мьянмы бегут от военных действий в Таиланд. Покинуть Мьянму готовы около восьми тысяч беженцев.