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Переворот в Судані. Генсек ООН закликав покарати винних у загибелі його підлеглих

Фото: генсек ООН Антоніу Гутерреш (РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав покарати винних у загибелі його підлеглих під час бойових дій у Судані армією та силами швидкого реагування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter генсека ООН.

У суботу, 15 квітня, у столиці Судану та низці інших міст спалахнули битви між армією та силами швидкого реагування. В результаті спроби військового перевороту в Судані загинули щонайменше 25 людей.

У неділю, 16 квітня, стало відомо, що в результаті протестів, які днями спалахнули в Судані між армією та силами швидкого реагування, загинули три співробітники Всесвітньої продовольчої програми при ООН.

Зазначимо, США вже відреагували на бойові дії в Судані та закликали сторони припинити насильство. Також міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі заявив, що насильство, яке триває в Судані, має припинитися негайно.

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