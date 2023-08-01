Переворот у Нігері. З країни евакуюють громадян ЄС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дипломатичну службу ЄС.

Як сказано у заяві, ЄС припиняє бюджетну підтримку, надану Нігеру, а також усі заходи співпраці у сфері безпеки.

"Ми також вирішили репатріювати європейських громадян, і ми зараз виконуємо цю операцію", - сказано у повідомленні.

Однак у країні залишаться діяти групи Генерального директорату Європейської Комісії з питань гуманітарної допомоги. Вони намагатимуться обмежити негативні наслідки перевороту для більш уразливого населення Нігеру.

"У майбутньому ми приєднаємося до рішень, прийнятих главами держав регіону в рамках ECOWAS, щоб відновити конституційний порядок у Нігері", - заявили в ЄС.

Переворот у Нігері

26 липня військовослужбовці президентської гвардії заблокували доступ до резиденції президента Нігера Мохаммеда Базума. ЗМІ повідомляли про спробу держперевороту.

Солдати застерегли від будь-якого іноземного втручання, додавши, що вони поважатимуть життя та здоров'я Базуму. Ряд країн світу одразу ж засудили переворот у Нігері, зокрема й Україна.

Пізніше у Нігері військові оголосили, що повалили уряд президента Мохамеда Базума, закрили кордони та запровадили комендантську годину.

У п'ятницю, 28 липня, глава президентської гвардії Абдурахман Чіані назвав себе новим лідером Нігеру. Він був пов'язаний із спробою державного перевороту проти екс-президента у 2015 році.

Гвінея стала першою країною, яка виступила на підтримку повстанців, які захопили владу у Нігері. Влада Буркіна-Фасо і Малі, у свою чергу, заявила про готовність воювати на боці повстанців Нігеру.

Про переворот у Нігері та про те, як він може вплинути на ситуацію в регіоні, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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