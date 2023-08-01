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Переворот в Нигере. Из страны эвакуируют граждан ЕС

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Вторник 01 августа 2023 21:38
Переворот в Нигере. Из страны эвакуируют граждан ЕС Фото: граждан ЕСС эвакуируют из Нигера (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Европейский Союз объявил о прекращении финансовой поддержки Нигера и эвакуации граждан ЕС из страны.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Дипломатическую службу ЕС.

Как говорится в заявлении, ЕС прекращает бюджетную поддержку, предоставленную Нигеру, а также все меры сотрудничества в сфере безопасности.

"Мы также решили репатриировать европейских граждан, и мы сейчас выполняем эту операцию", – говорится в сообщении.

Однако в стране останутся действовать группы Генерального директората Европейской Комиссии по гуманитарной помощи. Они постараются ограничить негативные последствия переворота для более уязвимого населения Нигера.

"В будущем мы присоединимся к решениям, принятым главами государств региона в рамках ECOWAS, чтобы восстановить конституционный порядок в Нигере", – заявили в ЕС.

Переворот в Нигере

26 июля военнослужащие президентской гвардии заблокировали доступ в резиденцию президента Нигера Мохаммеда Базума. СМИ сообщали о попытке госпереворота.

Солдаты предостерегли от любого иностранного вмешательства, добавив, что они будут уважать жизнь и здоровье Базума. Ряд стран мира сразу же осудили переворот в Нигере, в том числе и Украина.

Позже в Нигере военные объявили, что свергли правительство президента Мохаммеда Базума, закрыли границы и ввели комендантский час.

В пятницу, 28 июля, глава президентской гвардии Абдурахман Чиани назвал себя новым лидером Нигера. Он был связан с попыткой государственного переворота против экс-президента в 2015 году.

Гвинея стала первой страной, выступившей в поддержку повстанцев, захвативших власть в Нигере. Власти Буркина-Фасо и Мали, в свою очередь, заявили о готовности воевать на стороне повстанцев Нигера.

О перевороте в Нигере и о том, как он может повлиять на ситуацию в регионе, - читайте в материале РБК-Украина.

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