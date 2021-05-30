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Переворот в Мьянме привел к краху систему здравоохранения

Автор: Наталья Скороход

Военный переворот в Мьянме привел к краху систему здравоохранения. Это очень опасная ситуация на фоне пандемии коронавируса, особенно в районах, которые расположены близко к Индии.

Об этом пишет Reuters.

К примеру в больнице Цикха сейчас работает только три медика, хотя раньше их было 11. Медики отмечают, что для спасения жизней от COVID-19 им не хватает кислорода, медицинского оборудования, электричества, врачей или машин скорой помощи.

Одной из причин такой ситуации стало то, что медики также принимали участие в протестах против государственного переворота в Мьянме. В результате, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, тринадцать медиков были убиты, также было совершено 179 нападений на медицинских работников, объекты и транспорт.

Напомним, в Мьянме усилились протесты в начале месяца. Опять погибли протестующие.

Ранее сообщалось, что во Франции выявили новый штамм коронавируса с редкой мутацией. Он похож на британский штамм, но является более заразным.

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