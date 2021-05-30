Военный переворот в Мьянме привел к краху систему здравоохранения. Это очень опасная ситуация на фоне пандемии коронавируса, особенно в районах, которые расположены близко к Индии.
Об этом пишет Reuters.
К примеру в больнице Цикха сейчас работает только три медика, хотя раньше их было 11. Медики отмечают, что для спасения жизней от COVID-19 им не хватает кислорода, медицинского оборудования, электричества, врачей или машин скорой помощи.
Одной из причин такой ситуации стало то, что медики также принимали участие в протестах против государственного переворота в Мьянме. В результате, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, тринадцать медиков были убиты, также было совершено 179 нападений на медицинских работников, объекты и транспорт.
Напомним, в Мьянме усилились протесты в начале месяца. Опять погибли протестующие.
Ранее сообщалось, что во Франции выявили новый штамм коронавируса с редкой мутацией. Он похож на британский штамм, но является более заразным.