Россия и Китай препятствуют реакции мира на переворот в Мьянме, - Боррель
Россия и Китай препятствуют совместному международному ответу на военный переворот в Мьянме. Об этом заявил представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Об этом сообщает Reuters.
По его словам, эти страны мешают ввести эмбарго на поставки оружия.
"Неудивительно, что Россия и Китай блокируют попытки Совета безопасности ООН, например, ввести эмбарго на поставки оружия", - сказал главный дипломат Евросоюза.
Он напомнил, что Евросоюз готовит новые санкции в отношении частных лиц и компаний, принадлежащих военным Мьянмы. Хотя влияние Евросоюза на экономику страны относительно невелико, ЕС может предложить расширить свои экономические связи с Мьянмой, если демократия будет восстановлена.
Отметим, что в Мьянме военные убили более 700 невооруженных демонстрантов, в том числе 46 детей, после того, как захватили власть у избранного правительства 1 февраля.
Напомним, 1 февраля после выборов в Мьянме военные захватили власть и арестовали президента. После этого начались протесты.
Ранее сообщалось, что в Мьянме убили 80 протестующих 10 апреля. Жертвы переворота появляются каждый день.