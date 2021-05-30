Переворот в М'янмі призвів до краху систему охорони здоров'я

Наприклад в лікарні Цікха зараз працює тільки три медики, хоча раніше їх було 11. Медики відзначають, що для порятунку життів від COVID-19 їм не вистачає кисню, медичного обладнання, електрики, лікарів або машин швидкої допомоги.

Однією з причин такої ситуації стало те, що медики також брали участь у протестах проти державного перевороту в М'янмі. В результаті, згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, тринадцять медиків були вбиті, також було скоєно 179 нападів на медичних працівників, об'єкти і транспорт.