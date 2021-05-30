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Переворот в М'янмі призвів до краху систему охорони здоров'я

Автор: Наталья Скороход

Військовий переворот у М'янмі призвів до краху систему охорони здоров'я. Це дуже небезпечна ситуація на тлі пандемії коронавірусу, особливо в районах, які розташовані близько до Індії.

Про це пише Reuters.

Наприклад в лікарні Цікха зараз працює тільки три медики, хоча раніше їх було 11. Медики відзначають, що для порятунку життів від COVID-19 їм не вистачає кисню, медичного обладнання, електрики, лікарів або машин швидкої допомоги.

Однією з причин такої ситуації стало те, що медики також брали участь у протестах проти державного перевороту в М'янмі. В результаті, згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, тринадцять медиків були вбиті, також було скоєно 179 нападів на медичних працівників, об'єкти і транспорт.

Нагадаємо, у М'янмі посилилися протести на початку місяця. Знову загинули протестувальники.

Раніше повідомлялося, що у Франції виявили новий штам коронавірусу з рідкісною мутацією. Він схожий на британський штам, але є більш заразним.

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