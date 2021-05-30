Военный переворот в Мьянме привел к краху систему здравоохранения. Это очень опасная ситуация на фоне пандемии коронавируса, особенно в районах, которые расположены близко к Индии.

К примеру в больнице Цикха сейчас работает только три медика, хотя раньше их было 11. Медики отмечают, что для спасения жизней от COVID-19 им не хватает кислорода, медицинского оборудования, электричества, врачей или машин скорой помощи.

Одной из причин такой ситуации стало то, что медики также принимали участие в протестах против государственного переворота в Мьянме. В результате, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, тринадцать медиков были убиты, также было совершено 179 нападений на медицинских работников, объекты и транспорт.

"Около 150 медицинских работников были арестованы. Еще сотни врачей и медсестер разыскиваются по обвинению в подстрекательстве", - говорится в сообщении.

Некоторые врачи просто боятся выходить на работу, то же самое коснулось и пациентов. Люди не идут в больницы, поскольку боятся арестов и преследований со стороны военных. Не приходят люди и на вакцинацию.

Сейчас система здравоохранения, находящаяся в кризисе, вызывает опасения по поводу возможного воздействия на страну волны инфекций с различными вариантами, которая захлестнула Индию, Таиланд и других соседей.

В мае в больнице Циха, которая расположена недалеко от Индии, стало приходить больше пациентов с штаммом B.1.617.2.