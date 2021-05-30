Переворот в М'янмі призвів до краху систему охорони здоров'я

Військовий переворот у М'янмі призвів до краху систему охорони здоров'я. Це дуже небезпечна ситуація на тлі пандемії коронавірусу, особливо в районах, які розташовані близько до Індії.

Наприклад в лікарні Цікха зараз працює тільки три медики, хоча раніше їх було 11. Медики відзначають, що для порятунку життів від COVID-19 їм не вистачає кисню, медичного обладнання, електрики, лікарів або машин швидкої допомоги.

Однією з причин такої ситуації стало те, що медики також брали участь у протестах проти державного перевороту в М'янмі. В результаті, згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, тринадцять медиків були вбиті, також було скоєно 179 нападів на медичних працівників, об'єкти і транспорт.

"Близько 150 медичних працівників були заарештовані. Ще сотні лікарів і медсестер розшукуються за звинуваченням у підбурюванні", - йдеться в повідомленні.

Деякі лікарі просто бояться виходити на роботу, те ж саме торкнулося і пацієнтів. Люди не йдуть в лікарні, оскільки бояться арештів і переслідувань з боку військових. Не приходять люди і на вакцинацію.

Зараз система охорони здоров'я, що знаходиться в кризі, викликає побоювання з приводу можливого впливу на країну хвилі інфекцій з різними варіантами, яка захлеснула Індію, Таїланд та інших сусідів.

У травні в лікарні Циха, яка розташована недалеко від Індії, стало приходити більше пацієнтів з штамом B. 1. 617.2.