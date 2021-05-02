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Переводы в Украину выросли: сколько поступило валюты с начала года

Автор: Александр Белоус

Объем частных переводов в Украину из-за границы за март 2021 года составил 1087 млн долларов. Это на 15% больше, чем годом ранее (945 млн долларов).

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Всего по данным НБУ за январь-март 2021 года в Украину поступило 2905 млн долларов, что на 1,1% больше, чем годом ранее (2873 млн долларов).

НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину. В январе-марте 2021 года по неформальным каналам в Украину было переведено 1056 млн долларов, что на 217 млн долларов меньше, чем за этот же период годом ранее (1273 млн долларов).

Напомним, в целом объем частных переводов в Украину из-за границы в 2020 году составил 12 121 млн долларов. Это на 1,7% (на 200 млн долларов) больше, чем годом ранее (11 921 млн долларов). НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину.

В то же время заместитель главы НБУ Юрий Гелетий заявил, что Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует рост переводов трудовых мигрантов в Украину в 2021 году до 13 млрд долларов.

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