Переводы в Украину сократились: сколько поступило валюты с начала года

Объем частных переводов в Украину из-за границы за февраль 2021 года составил 949 млн долларов. Это на 2,8% меньше, чем годом ранее (976 млн долларов).

Всего по данным НБУ за январь-февраль 2021 года в Украину поступило 1818 млн долларов, что на 5,7% меньше, чем годом ранее (1928 млн долларов).

НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину. В январе-феврале 2021 года по неформальным каналам в Украину было переведено 681 млн долларов, что на 222 млн долларов меньше, чем за этот же период годом ранее (903 млн долларов).