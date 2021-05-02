Перекази в Україну зросли: скільки надійшло валюти з початку року

Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за березень 2021 року склав 1087 млн доларів. Це на 15% більше, ніж роком раніше (945 млн доларів).

Всього за даними НБУ за січень-березень 2021 року в Україну надійшло 2905 млн доларів, що на 1,1% більше, ніж роком раніше (2873 млн доларів).

НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну. У січні-березні 2021 року неформальними каналами в Україну було переведено 1056 млн доларів, що на 217 млн доларів менше, ніж за цей же період роком раніше (1273 млн доларів).