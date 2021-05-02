Переводы в Украину выросли: сколько поступило валюты с начала года

Объем частных переводов в Украину из-за границы за март 2021 года составил 1087 млн долларов. Это на 15% больше, чем годом ранее (945 млн долларов).

Всего по данным НБУ за январь-март 2021 года в Украину поступило 2905 млн долларов, что на 1,1% больше, чем годом ранее (2873 млн долларов).

НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину. В январе-марте 2021 года по неформальным каналам в Украину было переведено 1056 млн долларов, что на 217 млн долларов меньше, чем за этот же период годом ранее (1273 млн долларов).