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Перекази в Україну зросли: скільки надійшло валюти з початку року

Новость на русском → Україна, Неділя 02 травня 2021 15:29
Перекази в Україну зросли: скільки надійшло валюти з початку року Фото: грошові перекази в Україну за квартал склали (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за березень 2021 року склав 1087 млн доларів. Це на 15% більше, ніж роком раніше (945 млн доларів).

Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Всього за даними НБУ за січень-березень 2021 року в Україну надійшло 2905 млн доларів, що на 1,1% більше, ніж роком раніше (2873 млн доларів).

НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну. У січні-березні 2021 року неформальними каналами в Україну було переведено 1056 млн доларів, що на 217 млн доларів менше, ніж за цей же період роком раніше (1273 млн доларів).

Нагадаємо, в цілому обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону в 2020 році склав 12 121 млн доларів. Це на 1,7% (на 200 млн доларів) більше, ніж роком раніше (11 921 млн доларів). НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну.

Водночас заступник голови НБУ Юрій Гелетій заявив, що Національний банк України (НБУ) прогнозує зростання переказів трудових мігрантів в Україну в 2021 році до 13 млрд доларів.

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